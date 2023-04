Jeśli nie rower górski, to jaki? Poznaj praktyczne alternatywy

Nadal należy jednak pamiętać, że rozmiar ramy powinien być dobrany do wzrostu użytkownika. Do tego na start producenci montują błotniki, tylny bagażnik oraz oświetlenie. Opony są wąskie i przystosowane do jazdy po asfalcie oraz ubitych ścieżkach w lesie. W rowerach trekkingowych często spotyka się widelce amortyzowane o skoku od 50 do 60 mm. Napęd występuje tu w konfiguracji 3 rzędy z przodu i do 10 rzędów z tyłu. Żeby jazda była jeszcze bardziej relaksująca, to możesz postawić na napęd elektryczny, który będzie wspomagał pedałowanie do prędkości 25 km/h. Dzięki temu z łatwością możesz jeździć z przyczepką lub fotelikiem dziecięcym. Zakup elektrycznego roweru trekkingowego docenią też starsi użytkownicy.