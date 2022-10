Jessica Mercedes prowokuje. Stylizacyjna jazda bez trzymanki

Mogłoby wydawać się, że Jessica Mercedes zainspirowana ostatnią stylizacją Maffashion, nieco zgapiła look koleżanki z branży. Filmik, na którym pozuje w zielonym zestawie, powstał jednak kilka miesięcy temu. Influencerka została zaproszona jako gość specjalny do jednego z odcinków "Top Model", gdzie wcieliła się w rolę jurorki. Na panel wybrała bardzo odważne i eklektyczne zestawienie. W tej stylizacji łączy sacrum i profanum, przezroczystości z dekonstrukcją, a szyfon z dzianiną. Mówiąc w skrócie: to jedna, wielka, szalona impreza. A może cyrk?