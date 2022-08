Na czym polega styl athleisure? Pokochały go m.in. Małgorzata Socha i Joanna Opozda

Czasy, kiedy dresów nie wypadało założyć na lunch w centrum miasta, a legginsy nosiło się jedynie w czterech ścianach siłowni, bezpowrotnie minęły. Do takiego stanu rzeczy z pewnością przyczyniła się pandemia COVID-19, kiedy cały czas spędzało się w domu w najwygodniejszych ubraniach z szafy. Gdy obostrzenia zelżały, trudno było powrócić do ściskających brzuch dżinsów czy wysokich obcasów. Wtedy nadszedł moment, kiedy postanowiliśmy nie rezygnować z wygody i zakładać ubrania sportowe nie tylko na treningi, ale również wplatać je do codziennych stylizacji. W taki właśnie sposób objawia się styl athleisure.