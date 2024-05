Jest dubajską żoną. Pokazała, co dostała od męża

Swojego męża poznała podczas studiów. Soudi nie ukrywa, że praca od 8 do 16 nie jest dla niej. Zresztą pochodzi z bogatej rodziny, dlatego pieniądze nigdy nie były dla niej problemem. To nie zmieniło się również jej ślubie.

Ostatnio opublikowała w sieci nagranie, którym zdradziła obserwatorom, gdzie mąż zabrał ją ostatnio na randkę. Okazuje się, że mężczyzna zadbał o to, by kobieta się na niej nie nudziła.

Dubajska żona na samym początku mogła wybrać sobie prezent w postaci złotej biżuterii. Później ukochany zabrał ją na kawę do okazałego pałacu. Jego wnętrza wręcz zapierały dech w piersiach.

Mąż Soudi zadbał także o aktywność fizyczną. Tym razem zaproponował jej prywatną jazdę konną. Zakochani udali się także na kolację do jednej z luksusowych restauracji, w której zajadali się sushi oraz popijali kolorowe drinki. Małżeństwo znalazło także czas na zakupy w prestiżowych butikach.

Soudi Al Nadak zgromadziła już imponującą rzeszę fanów. Jej profil na Instagramie obserwuje już bowiem ponad 312 tys. użytkowników. Prawdziwą gwiazdą jest jednak na TikToku, gdzie jej filmiki zgromadziły aż 60,2 mln polubień. To właśnie tam dzieli się z innymi swoimi przemyśleniami dotyczącymi życia u boku milionera. Okazuje się jednak, że w jej przypadku nie wszystko wygląda tak kolorowo, jak mogłoby się niektórym wydawać.

