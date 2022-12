Jest inspiracją dla kobiet. 58-letnia modelka dumnie pozuje w bieliźnie

Świat mody wreszcie otwiera się na dojrzałe kobiety

W modelingu było jeszcze gorzej. Do niedawna uważało się, że kariera modelki kończy się wraz ze zdmuchnięciem 30 świeczek na torcie. Jednak supermodelki, które zasłynęły w latach 90., nie chciały się na to godzić. Przykładem jest Naomi Campbell, która nadal działa w zawodzie. Jednak świat mody zaczął się zmieniać. Dowodem na to jest marka Balmain, która na jeden z ostatnich pokazów zatrudniła dojrzałe modelki, które zachwycały długimi, siwymi włosami. Kobiety po pięćdziesiątce wreszcie zyskują głos. Udowadnia to także 58-letnia Kathy Jacobs.