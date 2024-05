Jest jego najmłodszym dzieckiem. "Stronimy od mówienia o sobie"

Kariera Heleny nabrała tempa, kiedy wróciła z Nowego Jorku po nauce aktorstwa w prestiżowej szkole Tisch School od the Arts. Zagrała m.in. w "Barwach szczęścia", "Diagnozie", filmie erotycznym "Pokusa" oraz serialu HBO Max "#BringBackAlice".

Choć Helena Englert docenia to, że wychowała się w aktorskiej rodzinie, nie ma zamiaru wykorzystywać nazwiska ojca do zdobycia kolejnych ról.

- To jest chyba kolejny element przywileju, w którym dorastałam, że mogłam mieć w domu taką wiedzę i chcąc nie chcąc, czerpać z niej - mówiła w rozmowie Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim.

