Często nie ma jej w domu. Mąż od 32 lat ma z nią "krzyż pański"

- Kiedy ma się partnera spoza branży artystycznej, fajnego, wyrozumiałego człowieka, można w domu odetchnąć innym powietrzem. Czeka na mnie z obiadem, gdy wracam z prób. To wymagało wielu lat, aby się dotrzeć. Bywało ciężko, gdy wstawałam o 5 rano, a wracałam przed północą. Tuż przed premierą reżyser dał nam wolny dzień. To była cudowna niedziela: rodzinny obiad, na który przyszedł nasz syn, a potem zaprosił nas do kina - opowiadała.