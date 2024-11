Dziennikarz w jednym z nielicznych wywiadów wyjawił, że w pewnym momencie życia się pogubił, zatracił w hazardzie i alkoholu. Potrafił przegrać wszystkie pieniądze. "Problem pojawił się w 1997 roku, równo ze startem TVN-u. Bywało, że grałem do rana. Gdy o piątej zamykano kasyno w Victorii, wpadałem do Marriotta, bo tam grało się do siódmej. Gorzej, że szedł z tym często alkohol. Grałem tak długo, aż przegrałem wszystko" – wyznał.