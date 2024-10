Jest na nim więcej bakterii niż w toalecie. Jeśli go nie czyścisz, mogą czekać cię przykre konsekwencje

Dlaczego powinniśmy czyścić telefon?

Nie każdy ma świadomość, jak wielkim skupiskiem szkodliwych patogenów jest nasz telefon komórkowy. Na jego powierzchni gromadzi się brud, zarazki i bakterie, które potrafią być niebezpieczne. Najczęściej korzystamy ze smartfonów, przykładając je do okolicy ust, uszu i nosa. Dlatego ryzyko przeniknięcia ich do naszego organizmu jest dużo większe. Oprócz tego często dotykamy dłońmi okolic twarzy, które wcześniej znajdowały się na ekranie.

Z badań wynika, że na desce sedesowej potrafi znaleźć się mniej bakterii niż na naszych telefonach. Najczęściej są to: E.coli, gronkowce, promieniowce czy enterokoki. Jednak to niejedyne drobnoustroje, jakie mogą się na nich pojawić. Wirus zapalenia wątroby typu A, paciorkowce, a nawet Salmonella mogą być stałymi bywalcami na naszych telefonach. Dlatego jeśli nie czyścisz go, weź pod uwagę z jak poważnymi bakteriami, możesz mieć do czynienia, które nie tylko destrukcyjnie wpływają na nasze zdrowie, ale także życie.

Jak prawidłowo czyścić telefon i ograniczyć rozwój bakterii?

Skoro już wiemy, że oczyszczanie telefonu jest niezbędne, to zacznijmy od tego, że powinniśmy to robić regularnie. Najlepiej codzienne, ponieważ w ciągu całego dnia potrafi zgromadzić się spora ilość szkodliwych patogenów. Do tego przyda nam się ściereczka z mikrofibry oraz płyn dedykowany czyszczeniu elektroniki lub specjalne chusteczki nasączone środkiem antybakteryjnym i myjącym. Ważne, aby nie tylko czyścić ekran, ale całą powierzchnię wraz z obudową. Dodatkowo możemy użyć sprężonego powietrza, które dostanie się do zakamarków, do których my nie jesteśmy w stanie dotrzeć.

Drugi sposób, który zmniejszy ryzyko kontaktu z bakteriami i wirusami to, częstsze mycie rąk, a w szczególności po korzystaniu z ubikacji. Każdy dotyk rozprzestrzenia ich aktywność dlatego, aby temu zapobiec, mycie rąk jest kluczowe. Co więcej, tam gdzie nie musisz, nie korzystaj z telefonu, a w szczególności w toaletach czy miejscach publicznych, które są największym skupiskiem zarazków.

