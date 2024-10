Zasady korzystania z telefonu przez dziecko. Punkt szósty jest kluczowy

Wspomniany szósty punkt głosi: "Nie używamy przy innych osobach - one są ważniejsze, niż ludzie w telefonie. Idziemy odebrać np. do pokoju". Widać, że ojciec w ten sposób pokazał, że korzystanie z technologi nie jest niczym złym, jeżeli robimy to we właściwym sposób i uczymy tego dzieci od najmłodszych lat.