Dzwoni obcy numer? Po tym pytaniu natychmiast się rozłącz

Otrzymałaś niepokojący telefon z wezwaniem do zapłaty? Natychmiast się rozłącz. To nowa metoda oszustów, polegająca na wyłudzeniu pieniędzy. Jak się przed nią bronić?

Oszuści nie próżnują. Wymyślają coraz więcej metod wyłudzania pieniędzy. Ich celem najczęściej są osoby schorowane i starsze. Prawnik Marcin Kruszewski udzielił wywiadu dla "Kanału Sportowego", w którym opowiedział o nowej metodzie stosowanej przez naciągaczy.

Odebrałaś taki telefon? Od razu dzwoń na policję

W ostatnim czasie dużo mówi się o phishingu. To metoda oszustwa, która polega na podszywaniu się pod znane instytucje, firmy lub osoby w celu wyłudzenia pieniędzy bądź danych osobowych. Istnieje jeszcze jedno zagrożenie, które przybiera na sile. Mowa o vishingu, czyli wyłudzeniu podczas rozmowy telefonicznej. Oszuści podają się za bankowców, lekarzy, przedsiębiorców, a nawet za naszych bliskich.

Marcin Kruszewski jest znanym prawnikiem. W rozmowie wyemitowanej na "Kanale Sportowym" opowiedział o sytuacji, która spotkała jego 87-letniego wujka. Po odebraniu telefonu zapytano go o to, dlaczego nie stawił się na badaniu wartym 1500 złotych. Poinformowano go, że w związku jego nieobecnością tę kwotę należy przelać na odpowiednie konto. Dodano też, że jeśli tego nie zrobi, firma będzie musiała wszcząć postępowanie komornicze.

Jak bronić się przed vishingiem?

Mężczyzna nie dał się nabrać i zaraz po otrzymaniu telefonu zgłosił sprawę na policję.

"Zadzwonił na policję, powiedział, że miała miejsce taka sytuacja, a policjanci: 'A co, dał się pan oszukać? Nie, no to czym się pan przejmuje. Pan wie, że Pan się nie da oszukać'. W takich sytuacjach opadają mi ręce" - mówił Marcin Kruszewski.

Jak bronić się przed vishingiem? Pod żadnym pozorem nie podawaj żadnych danych do logowania bankowości elektronicznej czy osobowych. Jeśli w rozmowie padnie taka prośba, natychmiast się rozłącz i zgłoś sprawę na policję lub do CERT Polska. To instytucja zajmująca się oszustwami internetowymi i telefonicznymi.

