Jest z partnerem od dwóch lat. Nigdy się nie całowali

"Dziękuję za to nagranie! Zrywając z moim byłym, usłyszałam: 'naprawdę myślisz, że ktoś wyznaje takie same zasady, jak ty?'. To wideo jest odpowiedzią na jego pytanie", "Dziewczyno! Utrzymuj swoje standardy na wysokim poziomie. Odpowiedni mężczyzna będzie je szanował. Bez dwóch zdań", "Mój mąż i ja nie całowaliśmy się np. na pierwszej randce", "Nasz pierwszy pocałunek był dopiero przy ołtarzu! Randkowaliśmy przez dwa lata, a od dwóch lat jesteśmy małżeństwem!" - czytamy w komentarzach, gdzie internautki dzielą się własnymi doświadczeniami i podejściem podobnym jak Kyndel.