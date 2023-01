Postawiły partnerom ultimatum. "Do dziś żałuję"

Gdy warunek stawia mężczyzna

Ultimatum zadziałało także w przypadku Emilii. Choć to ona musiała podjąć decyzję o losach swojego związku. - W naszej sytuacji problemem jest praca. Mój partner mieszka w bazie wojskowej. Ja jako "dziewczyna" nie mogę tam wchodzić. Z drugiej strony on też nie może co dwa tygodnie przyjeżdżać do Polski - wyjaśnia.