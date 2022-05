JestemWszechmocna. Renata porusza się na wózku. "Nie jest mi łatwo prosić o pomoc"

To jest dramatyczna stygma, która ciągnie się od wieków. Niewiedza i lęk. To, czego oczekujemy to normalność. Jak "obchodzisz się" ze zdrową osobą, którą chcesz poznać? Takie same zasady stosuje się do mnie. Nie potrzebuję nic ekstra, nie mam specjalnych potrzeb, chcę żyć normalnie tak jak wszyscy ludzie. Ostatnio na Gali Festiwalu LGBT w kolejce do napojów, stojący obok chłopak widząc jak się przedzieram zaproponował mi pomoc i szedł przede mną robiąc przejście. Tak się poznaliśmy i już się kumplujemy. Kolejki są najgorsze: masz wzrok na wysokości tyłków innych osób i nikt cię w tłumie nie słyszy, nawet jak krzyczysz. A jak najedziesz komuś na nogę to jest mord w oczach.