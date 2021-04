Jesz mięso? Nie idę z tobą do łóżka!

To zjawisko samodefiniowania siebie jest bardzo dobrze widoczne w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście rasy, płci, zainteresowań, religii. Wpisuje się w tzw. woke culture, czyli kulturę, która odnosi się do świadomości zagadnień związanych ze sprawiedliwością społeczną i rasową, z dużym uwrażliwieniem na niuanse, kim się jest i do kogo się mówi. Chodzi o to, że zwracając się do drugiej osoby, nie wiem, czy zwracam się do kobiety czy do mężczyzny i dlatego warto się zapytać, jak ta osoba chce, by do niej mówić. Inaczej powoduje to zakłopotanie, bo różne artefakty, takie jak strój, ubiór, różne emblematy, nie dają nam już pewności, z kim ma się do czynienia.