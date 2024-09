Jesz mniej i nadal nie chudniesz? Dietetyk wyjaśnia możliwy powód

Znalezienie właściwego balansu nie jest proste. Wielu ludzi, choć utrzymuje, że je mniej, nie może zrzucić wagi, a czasem nawet zauważa, że waży więcej, niż przed rozpoczęciem zmian w diecie. Jak to możliwe? Wątpliwości rozwiał na Instagramie dietetyk Michał Wrzosek.

