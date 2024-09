Mówią o nim "owoc młodości". Bomba witaminowa dla skóry, włosów i paznokci

O mango często mówi się "owoc królewski" albo "owoc młodości". Kusi smakiem i przyciąga wyjątkowym zapachem. Kto z nas nie marzył o soczystym kawałku tego egzotycznego owocu w upalny dzień? Ale mango to coś więcej niż pyszna przekąska. Jego dobroczynny wpływ na skórę sprawia, że staje się prawdziwym skarbem w naturalnej pielęgnacji.

Mango na zdrowie

Mało kto wie, że mango to kopalnia wartości odżywczych, minerałów oraz witamin z grupy A, C i E, które wspomagają regenerację komórek. Regularne spożywanie tego owocu może przyczynić się do poprawy elastyczności skóry i jej szybkiego nawodnienia, a co za tym idzie – zniwelowania zmarszczek.

Mango doskonale poprawia także kondycję włosów i paznokci oraz działa dobroczynnie na nasz układ odpornościowy. Ponadto jest bogate w przeciwutleniacze, które chronią komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

To prawdziwy skarb wśród owoców. Mango jest bogate w błonnik pokarmowy, pomaga w utrzymaniu zdrowego układu trawiennego i może wspierać kontrolę poziomu cukru we krwi. To ważny aspekt dla osób dbających o swoje zdrowie. Co ciekawe, dzięki wyjątkowemu smakowi i wartościom odżywczym, mango ma także swoje miejsce w tradycyjnej medycynie ajurwedyjskiej. Uznawane jest za owoc przynoszący harmonię ciału oraz umysłowi.

Pij ten napój, a twoja skóra ci podziękuje

Mango może być podawane w różnej postaci. Jednym z najbardziej popularnych napojów z jego użyciem jest indyjskie "mango lassi". Świetnie komponuje się jako dodatek do ostrych dań, gdyż doskonale gasi pragnienie. Napój spożywany regularnie, wspaniale nawilża skórę i poprawia jej kondycję. By zrobić "mango lassi", potrzebne ci będą: jedna-dwie sztuki dojrzałego mango, dwie szklanki jogurtu naturalnego, pół szklanki zimnej wody, łyżka miodu.

Do naczynia wlej jogurt naturalny i dorzuć obrane, pokrojone w kostkę mango (jeżeli nie uda ci się kupić świeżego mango, możesz użyć pulpy z mango, dostępnej w marketach). Dodaj łyżkę miodu oraz wodę. Wszystko zmiksuj blenderem na gładką, kremową masę. Przelej do szklanki. Napój można podawać z dodatkiem posiekanych orzechów lub migdałów. Całość będzie się pięknie komponować udekorowana listkiem świeżej mięty. Przed podaniem najlepiej schłodzić w lodówce.

