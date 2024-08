Jeżdżą na zniżce. Później płacą mandat

Podróżowanie pociągiem jest dla wielu seniorów wygodnym i ekonomicznym sposobem na przemieszczanie się po kraju. Dzięki licznym zniżkom, osoby powyżej 60. roku życia mogą zaoszczędzić na biletach, co sprawia, że wyjazdy do rodziny, na wakacje czy na leczenie stają się bardziej dostępne. Niestety, mimo dostępnych ulg, zdarza się, że seniorzy napotykają na niespodziewane trudności, które mogą skutkować mandatami.

Seniorze, uważaj!

PKP Intercity oferuje seniorom 30-procentową zniżkę na przejazdy krajowe, obejmującą wszystkie kategorie pociągów, zarówno w klasie pierwszej, jak i drugiej. Zniżka ta dotyczy również wagonów sypialnych oraz z miejscami do leżenia, jednak konieczne jest dokupienie rezerwacji miejsca w takich wagonach.

Regionalni przewoźnicy również wprowadzili ulgi dla seniorów, ale ich wysokość może się różnić w zależności od województwa i specyficznych ofert, takich jak karta mieszkańca.

Aby skorzystać z ulgowych biletów, seniorzy muszą okazać konduktorowi bilet oraz dokument potwierdzający tożsamość i wiek, na przykład dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy.

Dodatkowo, emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie mają prawo do tzw. zniżki ustawowej. Pozwala ona na zakup dwóch biletów rocznie w drugiej klasie ze zniżką 37 proc. Warto pamiętać, że podróż w jedną stronę i z powrotem liczy się jako dwa oddzielne przejazdy, co wyczerpuje limit ulgowych biletów na dany rok.

Legitymacja nie wystarczy

Jednakże seniorzy często wpadają w pułapkę. Kluczowym błędem jest brak odpowiedniego zaświadczenia, które jest niezbędne do potwierdzenia uprawnień do zniżki. Samo okazanie legitymacji emeryta lub rencisty nie wystarczy, aby uprawnienie do zniżki było uznane.

W przypadku biletu zniżkowego 37-proc. seniorzy muszą pokazać specjalne zaświadczenie, które wydają:

- terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

- regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ "Solidarność",

- Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce "Solidarność Weteranów Pracy",

- Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "Solidarność - 80",

- wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Zw. Zaw.,

- Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów "Weterani Pracy",

- oddziały wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,

- zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego,

- okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego,

- Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli,

- Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego "Solidarność" im. Księdza Jerzego Popiełuszki,

- zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,

- oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,

- terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej

Brak odpowiedniego zaświadczenia może skutkować nałożeniem wysokiej opłaty dodatkowej. Kara za przejazd bez ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi wynosi aż 600 zł. PKP oferuje jednak możliwość obniżenia tej opłaty o 80%, jeśli należności zostaną uregulowane w pociągu, co zmniejsza mandat do 120 zł. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona na miejscu, konduktor wystawi wezwanie do zapłaty, które należy opłacić w ciągu 21 dni. Jeśli zapłata nastąpi w ciągu 14 dni, opłata dodatkowa zostanie obniżona o 75%, czyli do 150 zł.

