Ważne zmiany w emeryturach. Rząd wprowadził je po cichu

Rada Ministrów zadecydowała o podwyżkach dla rencistów i emerytów, ze względu na wciąż obecną inflację. Jak dowiadujemy się z Głównego Urzędu Statystycznego, w lipcu znów mieliśmy do czynienia z podwyżkami. Odmrożono ceny za gaz oraz prąd - wzrost średnio wyniósł ok. 4,2 proc. Niestety przewidywane są kolejne wzrosty cen.

Jak można wyczytać z Dziennika Ustaw, wspomniane świadczenia mają zostać podniesione o wskaźnik inflacji oraz 20 proc. "realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym". Po przeliczeniu wg "Faktu" podwyżka ta będzie wynosić ok. 6,78 proc. Co ciekawe, rozporządzenie zostało wydane już 26 lipca 2024 roku, jednak informacja ta nie została bezpośrednio podana do informacji ogółu.