Jezioro Czorsztyńskie i okolice na rodzinny urlop. Tu nie sposób się nudzić!

O Jeziorze Czorsztyńskim słów kilka. Co warto wiedzieć o tym znanym zbiorniku wodnym?

Pod nazwą Jezioro Czorsztyńskie kryje się zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu. To sztuczne jezioro, które powstało w wyniku wybudowania w Niedzicy zapory wodnej między Pieninami Spiskimi a Pieninami Właściwymi. Jezioro ma długość 9 km i szerokość 1,75 w najszerszym miejscu. Jego głębokość wynosi ok. 50 m. To idealne miejsce na spędzenie rodzinnego urlopu w Małopolsce.