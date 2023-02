Joan Collins błyszczała na afterparty. Tak 90-letnia gwiazda bawiła się po gali BAFTA

Brawo za konsekwencję stylu

Joan Collins, a właściwie Dame Joan Collins, to gwiazda, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Wciąż zachwyca formą, wigorem i konsekwencją stylu. W jej szafie "więcej" znaczy po prostu więcej. Udowadnia to za każdym razem, kiedy pojawia się w obiektywach fotoreporterów. A przed kamerą i w centrum uwagi – czuje się jak ryba w wodzie. Widać to nawet w stylizacji.