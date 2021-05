Joan Collins miała pięciu mężów. Długo czekała na właściwego mężczyznę

Burzliwe życie uczuciowe aktorki

Na jednej z imprez poznała Maxwella Reeda, niezwykle popularnego wówczas aktora. Joan miała wówczas 18 lat, a on - 32. Kiedy zadzwonił do niej i zaprosił na randkę, była wniebowzięta. Mężczyzna na spotkaniu dosypał do jej drinka środek nasenny i zgwałcił. Feralna randka nie zakończyła się zgłoszeniem sprawy na policję lecz ślubem.