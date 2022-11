Joan Collins pokazała nową fryzurę. Fani nie kryli zachwytu

Joan Collins - życie prywatne

Prywatnie Joan Collins od 19 lat związana jest z młodszym o 33 lata Percym Gibsonem, To piąty mąż aktorki. Jej pierwszym mężem był aktor Maxwell Reed, za którego - jak wyznała w filmie dokumentalnym "This Is Joan Collins" wyemitowanym w telewizji BBC - wyszła z poczucia wstydu po tym, jak została przez niego zgwałcona na pierwszej randce. Małżeństwo zakończyło się rozwodem w 1956 roku, gdy Reed chciał ją sprzedać za 10 tysięcy funtów.