Joanna Moro karmi córkę piersią. Wyjaśnia, jaki jest powód

Dlaczego Joanna Moro karmi córkę piersią?

"Jest tak, że niektóre kobiety nie mogą karmić piersią. Niektóre narzucają to, że one nie chcą karmić piersią, bo one chcą być niezależne i ta więź z matką nie jest istotna, można ją inaczej budować. Oczywiście, można ją inaczej budować, ale ja jestem za naturalnością. To karmienie jest naturalne, dobrze się czuję w naturalności. Są osoby, które mogą chodzić na obcasach, ściskać się mocno, mieszkać w mieście i kreować swoje życie. Ja totalnie jestem z tych osób naturalnych – lubię trawę, zieleń, jezioro. Cały czas pływam, więc dla mnie karmienie piersią jest naturalne, to jest najwygodniejszy sposób karmienia" – wyznała aktorka.