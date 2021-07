Joanna Przetakiewicz odkryła, dlaczego Polki są nieszczęśliwe. Odpowiedź jest zaskakująco prosta

Kobieta Nowej Ery

Joanna Przetakiewicz stara się inspirować inne kobiety do zmian w życiu. Dlatego stworzyła społeczność "Era Nowych Kobiet". Konto tego projektu śledzi na Instagramie ok. 50 tysięcy pań. Gwiazda nie ogranicza się do publikowania motywacyjnych haseł w Internecie, spotyka się z kobietami, by lepiej zrozumieć ich problemy.