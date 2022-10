Jolanta Kwaśniewska zarabiała więcej niż mąż. "Całe moje życie wywróciło się do góry nogami"

- Każdy myślący człowiek widzi, co się dzieje. To jest przerażające. W 2009 roku byłam jedną z matek założycielek Kongresu Kobiet. Objechałam całą Polskę. I to był przełom, to był bardzo ważny kongres, bardzo ważne spotkanie. Napisałyśmy dziesiątki postulatów z tym najważniejszym, dotyczącym parytetów na czele. Faktycznie w mediach bardzo dużo wtedy zaczęło się dziać, zaczęto zapraszać kobiety do udziału w debatach, wszyscy pomyśleli "jak można rozmawiać o kobietach bez kobiet", a teraz okazuje się, że to jest możliwe.