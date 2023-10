"Josef Mengele potrafił powiedzieć komplement dziewczynie, którą wysyłał na śmierć"

Rafał Natorski, dziennikarz Wirtualnej Polski: "Nie traktuj ich jak psychopatów. To bardzo ważne, żeby pamiętać, że to byli zwykli ludzie, którzy w innych czasach prowadziliby zwykłą praktykę lekarską w jakimś niemieckim miasteczku" – ostrzega we wstępie do pani książki Kamila Uzarczyk, wykładowczyni historii medycyny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Co zatem kierowało lekarzami, którzy w obozach koncentracyjnych prowadzili szokujące eksperymenty na więźniach, kastrowali ich czy wstrzykiwali zastrzyki z trucizną?