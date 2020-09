Julia Wieniawa pozuje z mamą. W jednej kwestii się nie dogadały

Julia Wieniawa wzbudza niemałe emocje, odkąd tylko wkroczyła do świata show-biznesu. Portale plotkarskie rozpisują się na temat jej miłosnych podbojów, choć młoda gwiazda na każdym kroku udowadnia, że ma do zaoferowania znacznie więcej niż ładną buzię: śpiewa, gra (również w teatrze), od niedawna także tańczy. We wszystkim wspiera ją mama.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Julia Wieniawa z mamą (ONS)