Justyna Nagłowska-Szyc zmieniła fryzurę! Fanka: "Paris Hilton"

"Paris Hilton", "Jeju myślałam, że to Kate Hudson! Ślicznie pani w tej fryzurze!", "W sumie to nawet Blondie i Debbie Harry z lat 80. Ślicznie", "O matko! Pięknie! Ładnemu we wszystkim ładnie", "Piękna. Subtelnie, ale z pazurem!", "Wow! Zupełnie inna twarz. Super" - piszą obserwatorzy pod postem na Instagramie.