Serialowa Krysia z "Lokatorów" skończyła 50 lat. Jak Agnieszka Michalska wygląda dziś?

Dziś poświęca się innej działalności

Agnieszka Michalska jest obecnie bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Choć aktorstwa nie porzuciła, bo jeszcze rok temu wystąpiła m.in. w teledysku do piosenki "Biznes" Sobla, dziś poświęca się działalności internetowej. Prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie dzieli się z fanami i obserwatorami prywatnymi chwilami z życia, a zawodowo - własny kanał w serwisie YouTube o nazwie "Kultura to Natura", na którym podejmuje się nauki innych aktorstwa w wersji online. Jak widać, występowanie na scenie i ekranie wciąż należy do jej największej pasji, którą teraz dzieli się też z widzami.