Justyna Żyła ma nowego partnera. Przygotowała mu danie z afrodyzjakiem

Justyna Żyła była żoną skoczka narciarskiego, Piotra Żyły. Rozgłos zyskała po rozwodzie. Właśnie wtedy nabrała tempa jej kariera medialna. Dostała nawet własny program telewizyjny. Na swoim profilu na Instagramie pokazała, co gotuje dla swojego obecnego partnera.

Justyna Żyła znana jest ze swojego upodobania do gotowania. Prowadzi nawet bloga kulinarnego, na którym dzieli się z fanami przepisami na swoje ulubione potrawy. Znajdują się w nich tradycyjne propozycje jak pierogi ruskie, ale też bardziej oryginalne propozycje kulinarne np. zupa czosnkowa.

Jednak umiejętność gotowania nie tylko przydaje jej się w życiu zawodowym. Jak to się mówi: "Przez żołądek do serca", dlatego nie dziwi nas, że Justyna Żyła gotuje również dla swojego nowego partnera.

Justyna Żyła ugotowała danie "dla chłopa"

Justyna Żyła na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie steka i frytek z wyjaśnieniem, że jak się ma chłopa w domu, to kawał porządnego mięcha musi wpaść. "Po takim steku na stok i można jeździć do upadłego. Zima nareszcie wpadła do Wisły i mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej" – dodała.