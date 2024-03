Już nie sama, a w parze. Pokazała modną "technikę" noszenia torebek

Olga Kalicka to aktorka, która zasłynęła między innymi rolą w serialu "Rodzinka.pl" i "Dziewczyny z Dubaju". Pasję do aktorstwa dzieli z miłością do mody – Kalicka od kilku lat jest właścicielką marki modowej Reves, której projekty często prezentuje na sobie. Fanka kobiecych i romantycznych sukienek, które często przełamuje ciężkim, masywnym i rockowym obuwiem, podzieliła się z fanami zdjęciem z windy. Stylizacja aktorki to prawdziwy miszmasz.