Już tak nie wygląda. Emily Ratajkowski zmieniła kolor włosów

Emily Ratajowski w letniej stylizacji

Fotoreporterzy zdążyli już "przyłapać" Emily Ratajkowski w nowej fryzurze. Jak zawsze przechadzała się ulicami Nowego Jorku w pobliżu swojego mieszkania. Modelka ubrała się w pistacjową sukienkę tubę, czyli taką o kroju bardzo ściśle przylegającym do ciała. Kreacja sięgała za kolana, a nieco grubsze ramiączka tworzyły zaokrąglony dekolt. To idealny wybór zarówno na letnią imprezę, jak i casualową przechadzkę po mieście. Modelka dobrała do tego beżowe sandałki na wąskich słupkach oraz metaliczną, plecioną torebkę na ramię.