Kacperek z "Rodzinki.pl" ma dziewczynę? To nagranie "mówi" wiele

Większość widzów pamięta go jako małego Kacpra Boskiego z "Rodzinki.pl", choć on jest już dorosłym mężczyzną. Mateusz Pawłowski, bo to on nim mowa, skończył 18 lat i przygotowuje się do matury. Mało kto wie, jak wygląda teraz, a zmiany się naprawdę spore! Aktor nie tylko wyrósł, ale też zapuścił włosy, a dodatkowo nosi okrągłe okulary.