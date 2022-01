Maciej Musiał pozuje z piękną blondynką. Fani w szoku, co ich łączy

"To była najtrudniejsza rzecz w naszym wspólnym życiu. Wiadomo, że mama to jest ktoś, kto przytula, pociesza, chce dobra. Menedżer to osoba, która udziela rad. Z drugiej strony masz umowy, kontrakty i widzisz, że na przykład twoje 12-letnie dziecko jest na planie od siódmej rano do dwudziestej wieczorem. Dziecko płacze, bo nie ma już siły. Jako mama oczywiście przytulisz i powiesz: »Kochanie, wychodzimy stąd«. Jako menedżer musisz jakoś zdopingować dziecko, by zostało, by dokończyło pracę. Jestem wymagająca. Ale jednocześnie jestem bardzo dumna z Maćka. Jest niepowtarzalny i mam tego świadomość. Świetnie sobie radzi w życiu i w pracy, którą wykonuje. Jest świetny, choć za rzadko mu to mówię" - powiedziała w rozmowie z magazynem "Viva".