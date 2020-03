Karolina Gorczyca czuje się dobrze w swojej skórze. Mówi, czym jest dla niej seksapil

Karolina Gorczyca zdradziła, kiedy czuje się piękna i seksowna. Okazuje się, że to nie wygląd jest dla niej najważniejszy.

Karolina Gorczyca o seksapilu

Karolina Gorczyca stwierdziła, że jako aktorka jest otwarta na różne doświadczenia dotyczące zmian wyglądu. Co ciekawe, cieszy się, ilekroć ktoś na planie maluje ją w taki sposób, by wyglądała niekorzystnie, rozumiejąc, że to element jej pracy.

Seksapil oznacza dla niej naturalność i kobiecość, nie tylko związaną z aspektami wizualnymi.