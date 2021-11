Karolina Korwin-Piotrowska nie przebiera w słowach. "Bezkarnie. Chamsko. Brutalnie"

Przeprosiny

Kurdej-Szatan w emocjonalny i wulgarny sposób opisała działania strażników. "Co tam się dzieje! To jest k*rwa "straż graniczna"? "Straż"? To są maszyny bez serca, bez mózgu, bez niczego! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy! K*rwa! Jak tak można! Boli mnie serce, boli mnie cała klatka piersiowa, trzęsę się i ryczę! Mordercy! Chcecie takiego rządu wciąż?" – grzmiała celebrytka. Swoją opinię wyraziła po obejrzeniu filmu, który obrazował działania funkcjonariuszy wobec migrantów.