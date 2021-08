Karolina Pisarek w butach, które są hitem wśród gwiazd. W sieciówce kupisz je za 200 złotych

Buty, które pokochały modelki

Najnowszy model butów od Prady – Monolith skradł serce polskiej modelki Karoliny Pisarek. Są to motocyklowe buty na traktorowej podeszwie z sakiewką. Idealnie wpisują się w jesienno-zimowe trendy. Można je założyć do wszystkiego. Świetnie się sprawdzą do skórzanej, krótkiej spódnicy, ulubionych jeansów, czy zwiewnej sukienki w stylu boho. Te buty kochają Natalia Siwiec i Karolina Pisarek. Dodają pazura stylizacji, sprawiają, że nie jest ona mdła, ale wyrazista i zadziorna.