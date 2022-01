Karolina Szostak zaskoczyła stylizacją. Trudno od niej oderwać wzrok

Dziennikarka w odważnej stylizacji

Garnitur maskował świetną figurę prezenterki. Podkreślał natomiast jej urodę. Idealnie pasował do blond włosów. Do tego dziennikarka dobrała efektowną biżuterię i srebrzystą torebkę. Hitem okazały się buty dziennikarki Polsatu Sport. Miały odkryte palce i efektowną kokardę na środku. Trzeba przyznać, że to wyjątkowe szpilki w stylu księżniczki. Prezenterka chętnie pozowała do zdjęć podczas przyjęcia. Zdecydowanie wyróżniała się podczas uroczystości.