Nigdy nie mów tego partnerowi po stosunku seksualnym. Możesz się sparzyć

Zdarzają się też osoby, które uważają, że seks to przypieczętowanie związku – to zła intencja, bo za seksem czasami nie idzie nic oprócz przyjemności. Podobnie myślą zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Utarło się, że to mężczyźni myślą tylko o przyjemności i satysfakcji, ale kobiety również chcą czerpać radość i ekscytację ze zbliżenia bez oczekiwania np. długoterminowej relacji. Podsumowując wyznanie miłości po stosunku seksualnym jest w porządku, jeżeli już wcześniej powiedzieliśmy sobie o tych uczuciach. Nie jest to jednak pieczątka, którą stawiamy po seksie w każdej relacji.