Karolina Szymczak komentuje zaostrzenie prawa aborcyjnego. Modelka nie ukrywa

Karolina Szymczak, która w ostatnich dniach głośno mówi na temat swojej choroby - endometriozy, nie ukrywa, że publikacja wyroku TK ws. zaostrzenia prawa do aborcji, jest dla takich kobiet jak ona podwójnym ciosem. - Kobiety z endometriozą często borykają się z niepłodnością. W momencie kiedy jeszcze na nas spada taki wyrok, to jak my mamy żyć w tym kraju? Jak mamy się nie bać? Codziennie walczymy z bólem to jeszcze mamy bać się o to, czy będziemy miały wybór? - mówiła w programie "Newsroom". Zdaniem Szymczak rządzący sprawili, że Polska jako społeczeństwo wraca do epoki Średniowiecza.

