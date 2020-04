Kasia Tusk pokazała fanom swój stół w Poniedziałek Wielkanocny. Uwagę zwraca nietypowa pisanka

Na tacy Kasia Tusk ułożyła kubek z kawą, wazonik z kwiatkami, maselniczkę oraz miseczkę z jajkami. Co ciekawe, tylko jedyna z pisanka była pomalowana, ale zamiast kojarzących się z Wielkanocą zajączków czy kurczaków, widniała na niej głowa psa. Na stole obok tacy stał talerzyk z babką wielkanocną. Blogerka nie ukrywa, że święta bez najbliższych są trudne i to właśnie do tego nawiązała, składając fanom życzenia.

"To, co dobre zawsze wygra, nawet jeśli wydawało się, że przegrało. To, co złe zawsze przegra, nawet jeśli wydaje się nam, że wygrało. Poprawcie mnie, jeśli źle zapamiętałam słowa ks. Twardowskiego o wielkanocnym baranku - nawet w bezkresnym internecie ciężko znaleźć te wciąż aktualne mądrości z przeszłości. Z okazji Świąt życzę Wam, więc tego, co i tak z pewnością nadejdzie: spokoju, radości i bliskości ukochanych osób" - napisała Kasia Tusk.