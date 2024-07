Kasia Tusk w dziewczęcym wydaniu. Tak bawiła się na Open'erze

Ok, rozumiem

Choć na co dzień Kasia Tusk hołduje klasyce, z okazji tegorocznego Open'era zrobiła wyjątek. Blogerka wybrała się na koncert Taco Hemingwaya, gdzie pokazała się z nieco innej strony. Jak wyglądała jej festiwalowa stylizacja?

Open'er to nie tylko święto muzyki, ale i prawdziwa rewia mody. Artyści, celebryci i instagramerki prześcigają się w wymyślaniu kreatywnych, festiwalowych stylizacji. W tym toku rządziły kowbojki. Włożyła je nawet Kasia Tusk, jedna z najpopularniejszych polskich blogerek.

Choć na co dzień jest fanką klasyki, tym razem postanowiła nieco zaszaleć. Założycielka marki MLE wybrała się na koncert Taco Hemingwaya, o czym poinformowała za pośrednictwem instastories. "Ja wiem, że to nie bardzo pasuje do tego całego contentu z pieczeniem tart, klasyką i różowymi kubkami z kawusią, ale cóż mogę poradzić, że każdy ma swoją ciemną stronę. Moja tańczy w rytm Taco Hemingwaya" - napisała.

Kasia Tusk na Open'erze. Bawiła się na Taco Hemingwayu

Kasia Tusk jest jedną z najpopularniejszych, polskich influencerek. Aktywnie udziela się na Instagramie, gdzie obserwuje ją 460 tys. osób. Na swoim profilu dzieli się kadrami z życia zawodowego i prywatnego. Blogerka wybrała się na tegorocznego Open'era, gdzie bawiła się na koncercie Taco Hemingwaya. Raper zastąpił Tylę, która musiała zrezygnować z występu z powodów problemów zdrowotnych.

Za pośrednictwem instastories pochwaliła się swoim festiwalowym outfitem. Choć na co dzień jest fanką klasyki, tym razem pokazała się w nieco innym wydaniu. Założyła długą, czarną sukienkę w drobne, białe kwiaty. Zestawiła je z modnymi w ostatnim czasie kowbojkami i czarną czapką z daszkiem, która nadała stylizacji nieco nonszalancji.

Kasia Tusk na Open'erze © Instagram.com | @makelifeeasier_pl

Niewielka, czarna torebka "spięła" całą stylizację. Całość prezentowała się niezwykle lekko, stylowo i dziewczęco.

Kasia Tusk na koncercie Taco Hemingwaya © Instagram.com | @makelifeeasier_pl

Fanka klasyki w nietypowym wydaniu

Klasa, elegancja i prostota to słowa, które doskonale opisują styl Kasi Tusk. Blogerka jest fanką klasyki. Na co dzień wybiera proste i ponadczasowe fasony, m.in. jeansy z wysokim stanem, białe koszule, proste T-shirty czy koszulki w paski. Nie oznacza to, że nie eksperymentuje z modą. W ostatnim czasie opublikowała filmik, na którym pokazała, jak nosić nieśmiertelne paski.

Blogerka stawia na klasyczne fasony, jednak łączy je z mocnymi dodatkami, najczęściej ciężkimi butami czy nietypowymi torebkami. Ale nawet jeśli w oczach niektórych przedstawicieli Generacji Z pasiaste, klasyczne swetry są – na równi ze spodniami rurkami – świadectwem millenialsowej kichy, to nikt nie wmówi mi, że kiedyś staną się niemodne" - czytamy na Instagramie.

