Już nie klasyczne klapki. Kasia Tusk pokazała, w czym chodzi latem

Klasa, minimalizm, szyk i ponadczasowa elegancja to określenia, które doskonale obrazują styl Kasi Tusk. Ostatnio blogerka pokazała, jak wykorzystać paski w codziennej stylizacji.

Koszule w paski, sukienki w paski, torby w paski — paski opanowały świat mody. To jeden z najmodniejszych wzorów ostatnich lat. Kojarzy się z niewymuszoną elegancją. Na nowo zdefiniowały styl smart casual. Można zestawić je zarówno ze spódnicami, jak i prostymi jeansami. Możliwości jest naprawdę wiele.

Ten deseń kojarzy się z Kasią Tusk , jedną z najpopularniejszych blogerek modowych, która od lat zachwyca swoim stylem. Córka Tuska nosi je od wielu lat. W jednym z postów na Instagramie pokazała, jak wykorzystać paski w codziennych stylizacji. "Jeśli w oczach niektórych przedstawicieli Generacji Z pasiaste, klasyczne swetry są – na równi ze spodniami rurkami – świadectwem millenialsowej kichy, to nikt nie wmówi mi, że kiedyś staną się niemodne " - czytamy w poście.

Kasia Tusk zaprezentowała aż trzy wyrafinowane stylizacje w stylu "old money" . Pierwsza propozycja to prosta, pasiasta bluzka z odkrytymi ramionami. Blogerka połączyła ją z ciemnymi jeansami z wysokim stanem. Całość dopełnia klasyczna torebka i beżowe buty, najprawdopobniej botki.

Druga propozycja to krótka sukienka o oversizowym fasonie. Choć na co dzień Kasia Tusk stawia na eleganckie buty, tym razem postanowiła nieco poszaleć. Oryginalne japonki na platformie przyciągają wzrok, nadając stylizacji alternatywnego vibe’u. To monochromatyczne zestawienie stanowi idealne tło dla prostej torebki w paski.