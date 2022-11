Kąśliwa internautka skomentowała zdjęcie Karoliny Szostak. Dziennikarka odpowiada

Karolina Szostak kilka lat temu przeszła naprawdę spektakularną przemianę, o czym sama chętnie opowiadała w mediach. Z pomocą postu dr Dąbrowskiej do którego wciąż wraca dwa razy do roku, sportowej dziennikarce udało się zrzucić 30 kilogramów. Metamorfoza skłoniła Szostak do napisania kilku poradników, o czym opowiadała w rozmowie z Wirtualną Polską.