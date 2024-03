Kasprzyk wie, jak odjąć sobie lat. Kreacja z "TzG" to prawdziwa petarda

Trzeci odcinek 14. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" już za nami. W niedzielny wieczór pary wywijały na parkiecie do największych przebojów zespołu ABBA. My zwróciliśmy uwagę na spektakularne kreacje gwiazd. Było trochę połysku, cekinów i koronek, ale musimy przyznać, że show skradła jedna z jurorek tanecznego show, czyli Ewa Kasprzyk.