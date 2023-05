Paulina Sykut-Jeżyna niedawno przymierzała stylizacje przed ważnym wydarzeniem. Celebrytka wybierała kreację, w której pojawi się na Polsat SuperHit Festiwal. Sykut-Jeżyna będzie jedną z prowadzących to muzyczne przedsięwzięcie.

Paulina Sykut-Jeżyna ma za sobą jedne z ostatnich przymiarek przed wystąpieniem na Polsat SuperHit Festiwal. Celebrytka wystąpi w roli prowadzącej podczas drugiego dnia festiwalu. Na scenie w Operze Leśnej jak co roku wystąpi wielu artystów. Wydarzenie zawsze przyciąga spore grono odbiorców. Dla gwiazd jest to też moment, aby zaprezentować się w niebanalnych strojach. Na co zdecyduje się Sykut-Jeżyna?

Paulina Sykut-Jeżyna wybiera kreację przed Polsat SuperHit Festiwal

Relacje fotoreporterów wskazują na to, że Paulina Sykut-Jeżyna na ten ważny wieczór przygotowała dwie stylizacje. W obu wypadkach są to sukienki w jasnych kolorach. Czy to oznacza, że podczas drugiego dnia festiwalu zobaczymy prowadzącą w dwóch odsłonach?

Pierwsza z kreacji, gdyby nie kontrastowa aplikacja, spokojnie mogłaby robić za suknię ślubną o nowoczesnym kroju. Poniższa propozycja idealnie wpisuje się w obowiązujące trendy. W talii mamy efektowne wycięcie. Uwagę przyciąga również fakt, że górna część sukienki ma pojedynczy rękaw - podobny zabieg zauważymy w wielu sieciówkowych propozycjach.

Wspomniana już wcześniej aplikacja pod postacią "łąki" różowych kwiatów to również nawiązanie do tegorocznych gorących trendów. Przy okazji trzeba przyznać, że dzięki kwiatom suknia nabrała oryginalności. Druga propozycja jest już bardziej klasyczna i zachowawcza. Delikatnie różowa suknia z gorsetem i zwiewnym dołem to dość sztampowy wybór.

Niemniej suknia świetnie podkreśla figurę i typ urody prezenterki. Druga kreacja, w przeciwieństwie do pierwszej, jest raczej minimalistyczna, gdy mowa o ozdobieniach. Jednak klasyka to zawsze dobry, bezpieczny wybór. Obydwie sukienki przywodzą na myśl modę ślubną.

