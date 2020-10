Katarzyna Cichopek w modnych kowbojkach. Takie botki na jesień wpisują się w trendy

Botki to ulubione jesienne obuwie wielu kobiet, w tym Katarzyny Cichopek. W końcu można je dostać w każdym sklepie obuwniczym i każdej sieciówce, a do tego pasują niemal do wszystkiego. Kasia Cichopek, która może pochwalić się pokaźną kolekcją botków, tym razem zestawiła je z jeansami, kolorowym swetrem i kataną.

Katarzyna Cichopek jesienią stawia na modne i wygodne botki (ONS)