Katarzyna Dowbor wspiera 89-letnią mamę. Znalazła nietypowe rozwiązanie

- Mama uważa, że mieszkając sama, dłużej zachowa sprawność, bo będzie zmotywowana do tego, by poradzić sobie z niektórymi rzeczami samodzielnie. Wspieram ją z całych sił w zachowaniu tej samodzielności, ale pomagam jej w zakupach, przygotowywaniu posiłków, wszystkich organizacyjnych sprawach, takich jak płacenie rachunków, czyli tego, co starszym osobom kojarzy się ze staniem w kolejce na poczcie, a ja mogę to załatwić w pięć minut przez internet. Te rzeczy przysparzały jej wiele stresu, więc cieszę się, że mogę go z niej zdjąć - tłumaczyła dziennikarka, jak podaje Plejada.