Kupiła dom. Pokazała, z czym musi się mierzyć. "Grzyb, krzywe ściany"

- Tak wygląda domek w środku. (…) Wszędzie jest grzyb, pleśń, krzywe ściany, krzywe, zapadające się podłogi, są dziury, wybite okna. Ktoś mi pisze, że nie da się uratować tego domu. Chyba faktycznie nie ma za bardzo sensu. To by kosztowało za dużo czasu, pieniędzy, energii, a gra nie jest warta świeczki. To też nie jest jakiś zabytkowy, stary dom z piecem kaflowym. To jest po prostu mały, rekreacyjny, walący się domek - opowiadała, przechadzając się po kolejnych pomieszczeniach.